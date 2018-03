...

I.G.: Aceste poezii apar publicate undeva?

M.B.: Nu, dar nici nu trebuie, că nu sunt eu… Că tot am vorbit despre cum mă simțeam la Bădăcin, vă spun o poezie pe care am scris-o despre întoarcere.

Când din furtuna vremii mă reîntorc la el,

E-atâta pace-n parcul bătrânului castel.

Iar brazii, facle negre în templele de nori,

Se pare că revarsă lumină peste flori.

Și razele de lună ce printre cetini cad,

Împrăștie mirosul rășinilor de brad.

Iar jocul de lumină și umbră de sub tei,

Se odihnește veșnic pe vechile alei.

Conturele luminii le... citeste mai mult

