În primele şapte luni din an, exporturile au fost de 39,8 miliarde de euro, o creştere de 10,4%, iar importurile au însemnat 47,4 miliarde de euro, o creştere de 10,5%.

După ce, la şase luni, exporturile crescuseră peste importuri (exporturi de plus 10% şi importuri de plus 9,7%), la şapte luni lucrurile au reintrat pe făgaşul obişnuit: importurile cresc peste exporturi, iar previziunea BNR, anume că anul acesta „exportul net“ va fi cu plus în creşterea economică, rămâne o ţintă îndepărtată.

Deficitul balanţei comerciale a crescut cu 11,2% (766 de milioane de euro),... citeste mai mult