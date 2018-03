Câştigător al Cupei Challenge cu Steaua în 2005, Stamate (35 ani) este optimist că îşi poate trece în palmares un nou trofeu european cu micuţa formaţie din Turda. Clujenii joacă sâmbătă pe teren propriu prima manşă a sferturilor Cupei Challenge cu norvegienii de la Bergen.

Manşa tur a meciului Potaissa Turda-Fyllingen Bergen se va disputa sâmbătă, ora 18.00, la Turda.

"Mă bucur că am revenit în rolul de jucător. M-am reacomodat repede, am dat jos rapid cele câteva kilograme în plus, în rest handbalul nu se uită aşa uşor în doar şase luni. M-a ajutat şi faptul că mă ştiam cu majoritatea colegilor de la Turda. Avem un lot omogen, cu dubluri pe toate posturile şi...