Iulian Iacomi este noul presedinte al Organizatiei Judetene PSD Calarasi!

Social democratii calaraseni au un nou lider incepand de duminica trecuta, in persoana lui Iulian Iacomi. Conferinta judeteana de alegeri s-a desfasurat in prezenta presedintelui PSD, Liviu Dragnea si a secretarului general, Codrin Stefanescu, care fac in aceasta perioada o tatonare a situatiei din judetele din sud ale Romaniei. Ca la Slobozia, si la Calarasi, liderul a fost intampinat cu huiduieli de un mai numeros grup de protestatari sau „latrai” cum i-a denumit ulterior, in cuvantarea sa. „Inca e si tara mea, nu e tara lui Dragnea!”; „Justitie, nu coruptie!”; „Huo, fir-ai tu sa fii, ne-ai mancat salariile si pensiile!”, au fost... citeste mai mult