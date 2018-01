„Pentru prima dată de când sunt ales în Parlament ies public cu o opinie contrară partidului meu. Am deplina convingere că USR trebuia să facă public numele unei persoane pentru a fi desemnată prim- ministru. Nu am luat parte la discuţiile din Biroul Naţional, deci nu voi dezvălui informaţii confidenţiale, dar cred că aveam destule nume cu care să ne prezentăm. Românii ne-au ales să ne asumăm lupta politică cu tot ce înseamnă asta: dorinţa de a ajunge la guvernare şi capacitatea de a propune un prim ministru împreună cu un întreg guvern în spate”, a scris Iulian Bulai pe pagina sa de... citeste mai mult

