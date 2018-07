Tenismanul rus Mihail Iujnîi, în vârstă de 36 ani, a decis să pună capăt carierei sale de jucător profesionist după turneul de la Sankt Petersburg, care va avea loc în luna septembrie.

„Pot să anunţ în mod oficial că voi pune capăt carierei mele. Voi disputa încă un turneu după US Open. A sosit timpul să fac acest lucru. Din acest motiv am fost atât de nervos în această seară”, a declarat Iujnîi după victoria obţinută în faţa americanului Emil Reinberg (6-2, 6-0), în primul tur al turneului ATP de la Atlanta (Statele Unite). „Vreau să particip la toate turneele din US Open Series, iar apoi să joc la Santk Petersburg, la mine în Rusia, iar acela va fi ultimul... citeste mai mult

