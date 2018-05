Un tânăr în vârstă de 26 de ani e devastat după ce a aflat că iubita lui avea frecvent relații intime cu unul dintre prietenii ei și se pregătea .

”Iubita mea m-a înșelat cu un tip pe care la cunoscut când a ieșit cu prietneii ei. A fost de acord să aibă o relație cu beneficii și nu știam ce se întâmplă. Sunt absolut devastat. Am fost împreună timp de aproape un an. Am crezut că relația noastră e sinceră și ne iubim. Am aflat ce se întâmplă când am aruncat o privire în telefonul ei. Ea a petrecut ziua cu mine, dar și-a uitat telefonul când a plecat acasă. M-am uitat în telefonul ei și am găsit mesaje de la mai mulți bărbați ce doreau... citeste mai mult

acum 48 min. in Actualitate, Vizualizari: 27 , Sursa: Antena 3 in