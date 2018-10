La primul termen al acestui proces, în 28 septembrie, judecătorul Claudiu Ulariu a cerut prezenţa în sala de judecată a celor 5 femei care au acţionat în judecată publicaţia Times New Roman.

„Citarea reclamantilor se face pentru a se prezenta personal in instanta cu mentiunea luarii interogatoriului, asa cum au cerut in cererea de chemare in judecata”, explica la acea dată judecatorul.

Avocatul celor 5 femei, Irina Tanase, Viorica Dancila, Gabrela Firea, Carmen Dan si Olguta Vasilescu sunt reprezentate de aceeaşi firmă de avocatură, a cerut la acelaşi prim termen ca întreg procesul să se desfăşoare în şedinţă nepublică. „Este vorba de funcţiile deţinute de acestea, sunt aspecte...

