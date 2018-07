„Când mă gândesc cât îmi lipseşti, cum totul îmi pare pustiu de când nu mai eşti aici, erai totul pentru mine, fără tine totul îmi pare mort şi viaţa zadarnică. Când mă gândesc ce fericiţi am fost împreună, că fericirea mi-a fost la îndemână, că n-am putut întinde braţele s-o cuprind şi mai ales s-o păstrez. Mă gândesc că acum mai puţin de un an te strângeam în braţe şi ne sărutam ca nebunii. Se vor întoarce ceasurile minunate petrecute atunci împreună? (...) Sufletul mi-era într-atâta de plin de tine, că mi-au trecut prin cap mii de gânduri... citeste mai mult

