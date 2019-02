În luna decembrie 2015, Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui a efectuat 122 de controale la agentii economici din judet. Un numãr de 60 controale au fost in domeniul relatiilor de muncã, iar 62, in domeniul securitãtii si sãnãtãtii in muncã....

Monitorul de Vaslui, 11 Ianuarie 2016