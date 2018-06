ITM Vaslui a sanctionat 58 de angajatori

În luna mai, Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui a realizat 153 controale la agentii economici, din care 84 in domeniul relatiilor de muncã iar 69 in domeniul securitãtii si sãnãtãtii in muncã. Manuela Moraru, purtãtorul de cuvant al ITM Vaslui, a declarat cã 58 de angajatori au fost sanctionati pentru neconformitãtile constatate. Este vorba despre 9 angajatori in domeniul relatiilor de muncã, iar ceilalti, respectiv 49 de angajatori, pentru incãlcarea normelor privind securitatea in muncã. ‘Au fost aplicate 97 de sanctiuni contraventionale, valoarea totalã a amenzilor aplicate fiind de 161.000 lei. Un numãr de 11 sanctiuni, in valoare de 145.000 lei, au fost... citeste mai mult