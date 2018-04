Prevederile Codului muncii au fost modificate prin Legea nr.88/2018 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, principalele noutati fiind in legatura cu sanctionarea muncii nedeclarate, evidenta orelor de lucru prestate de unii salariati si acordarea liberelor legale pentru persoanele de alte religii.

