ITM Calarasi continua controalele la angajatori

In saptamana 05 - 09 martie, ITM Calarasi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: comert, constructii, agricultura, brutarii, invatamant, administratie publica, farmacii, cabinete medicale, transporturi, alte domenii de activitate.

In urma acestor controale, inspectorii de munca din cadrul compartimentului relatii de munca au verificat un numar de 21 de angajatori, un angajator fiind sanctionat si au fost dispuse 23 de masuri cu termene precise de rezolvare.

