Compania ungară ITK Holding va începe producţia în serie de autobuze Mercedes Benz Reform 500 LE la fabrica din Debrecen, estul Ungariei, la sfârşitul lunii martie sau începutul lunii aprilie, a anunţat preşedintele-CEO al companiei Gyorghy Kossa, potrivit Budapest Business Journal.

Fabrica va putea produce 250-300 de autobuze pe an şi va avea 300 de muncitori. ITK intenţionează să construiască o nouă fabrică, de 10.000 de metri pătraţi, în Debrecen anul viitor. Producţia de acolo va ajunge la 700-800 de autobuze pe an pe o perioadă de cinci ani, producţia totală a ITK urmând astfel să atingă 1.000-1.200 de unităţi pe an.

