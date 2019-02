Ți se întâmplă și ție să îți sângereze gingiile de fiecare dată când te speli pe dinți sau chiar și la o simplă atingere? Dacă și rănile ți se vindecă greu, înseamnă că ai o deficiență mare de vitamina C.

Acest tip de deficiență este destul de rar întâlnit în zilele noastre, însă există câteva grupuri de persoane care au un risc ridicat: femeile care alăptează, persoanele în vârstă și fumătorii. Este ușor să îți obții necesarul de vitamina C din alimentație, dacă ai o dietă sănătoasă și echilibrată. Consumă fructe și legume proaspete. O portocală mare sau o jumătate de ardei gras îți oferă doză zilnică recomandată.

