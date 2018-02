Fie că vizionezi un film sau ieși la o plimbare în parc, popcornul este adeseori preferat. Iată însă lucruri mai puțin știute despre acest timp de mâncare.

Conține fibre, antioxidanți, complexul de vitamine B, magneziu și mangan. Însă te poți bucura de beneficiile pe care le are asupra sănătății atâta timp cât nu optezi pentru popcornul cu diferite arome, ci pentru cel simplu și fără sare, dacă se poate.

Iată de ce este popcornul o gustare sănătoasă:

Ține sub control nivelul de colesterol rău;

Ține sub control nivelul de zahăr din sânge;

Încetinește procesul de îmbătrânire;

Stimulează procesul de pierde în greutate;

Mențin oasele sănătoase;

Previne anemia, scrie... citeste mai mult