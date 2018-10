Nu ştiu să vă spun ce producţie de oţel pe cap de locuitor mai are România în 2015. Nici care este consu¬mul de şampon - tot pe cap, desigur. Darămite numărul de ore petrecute pe an cu o carte în mână de conaţionalul nostru standard mediu. Am aflat...

Jurnalul National, 6 Mai 2015