Iti doresti un business de succes?  Secretele unui lider ideal

Ai experienta ca antreprenor, sau esti la inceput de drum? Iti doresti sa ai succes si sa faci fata cu brio, incercarilor la care este supus un lider, fiind in acelasi timp apreciat de colegi, angajati si parteneri? Pentru a realiza acest lucru, este esential sa ai viziunea potrivita, acordand importanta atat imaginii de ansamblu, cat si amanuntelor care par neimportante. Detaliile sunt cele care fac diferenta, astfel, ai grija sa fii mereu pregatit pentru noi provocari, care, desi dificile, sunt menite sa te ajute in acumularea experientei de care orice lider are nevoie, pentru a fii mai mult decat un... citeste mai mult