Italienii urmeaza exemplul nemtilor: Roma va interzice masinile diesel in centrul orasului din 2024 Roma va interzice accesul masinilor diesel in centrul orasului incepand cu anul 2024, a anuntat primarul capitalei italiene, potrivit publicatiei The Guardian.

Mai multe despre diesel, italieni, nemti, exemplu, 2024, automarket.ro Foto: automarket.ro Auto citeste mai mult

ieri, 18:46 in Auto, Vizualizari: 40 , Sursa: 9am in