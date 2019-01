Italienii trag frana de mana autoturismelor romanesti/ Vezi unde trebuie sa suni!

Incepand cu luna noiembrie a anului 2018 au avut loc schimbari majore ale codului rutier in Italia, o reforma care devine caz diplomatic in conditiile in care statul roman se implica in aceasta problema. Modificarile aduse articolului 93 din Codul Rutier interzic persoanelor care au rezidenta in Italia de mai mult de saizeci de zile sa circule cu un vehicul inmatriculat in strainatate. Sunt exceptate de la aceasta interdictie anumite cazuri de concesiune in leasing, inchiriere. In cazul incalcarii legii, masinile vor fi transportate in afara teritoriului italian, cu un permis de circulatie pe termen de 180 de zile, si se vor aplica amenzi... citeste mai mult

acum 43 min. in Locale, Vizualizari: 17 , Sursa: Info Braila in