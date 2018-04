După 1-4 pe Camp Nou, AS Roma are şanse minime de calificare în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, deoarece Barcelona şi mai ales Leo Messi se află într-o formă grozavă.

Italienii au arătat că nu sunt în cea mai bună formă şi că rezultatele chinuite cu Şahtior nu au fost din întâmplare. Când au jucat împotriva unei formaţii de top au fost nevoiţi să scoată mingea din poartă de patru ori. Nici în campionat lucrurile nu stau foarte roz pentru AS Roma, care are două meciuri la rând fără victorie, dintre care unul terminat la egalitate şi o înfrângere. În weekendul recent încheiat, Fiorentina a învins-o cu 2-0 chiar... citeste mai mult

