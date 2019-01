Italienii le duc dorul romanilor

Italia a inceput sa se confrunte cu fenomenul migratiei. Cei mai multi aleg sa plece in tari cum ar fi Marea Britanie sau Zona Americii de Nord dar si in reginea de nord a Italiei, in Trentino, Alto Adige, unde nivelul de trai este mult mai ridicat decat in sud. Daca in nord s-a observat o crestere semnificativa a salariilor in ultimii ani, in sudul Peninsulei nu au existat schimbari nici salariale, nici in privinta conditiilor de munca. Multe sectoare ar fi fost afectate daca nu s-ar fi inregistrat prezenta strainilor care sa acopere acest deficit. O astfel de categorie o reprezinta ingrijitoarele pentru persoanele... citeste mai mult

acum 14 min. in Locale, Vizualizari: 11 , Sursa: Info Braila in