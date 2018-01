Articol de Cristian TomaJURNALISPORT Vineri, 05 Ianuarie, 22:17

Mijlocașul defensiv al lui Liverpool, Emre Can, este foarte aproape de a evolua din vară în Serie A.

Potrivit Sky Sports Italia, Can a ajuns la un acord de principiu cu campioana Italiei, Juventus Torino. Aceeași sursă susține că internaționalul german va fi remunerat la formația antrenată de Massimiliano Allegri cu 85,000 de lire sterline pe săptămână.

Emre Can se află în ultimele șase luni de contract cu Liverpool și poate semna cu orice echipă din postura de jucător liber de contract. "Cormoranii" nu vor să renunțe la... citeste mai mult