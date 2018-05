Italianul Giandomenico Basso a castigat editia 2018 a Telekom Sport Transilvania Rally 2018 powered by Ford, organizata in weekend la Cluj, in timp ce favoritul local, Simone Tempestini, reuseste sa ia un avans considerabil in Campionatul National de Raliuri Dunlop dupa numai doua etape.

Lista finala de inscrieri a competitiei care a contat si pentru calendarul Tour European Rally a cuprins un total de 101 echipaje, un adevarat record la o etapa de raliu sub egida FRAS, reusind sa mentina astfel trendul ascendent inceput la Tess Rally in luna martie. Dintre acestea, 11 echipaje au fost straine, cu... citeste mai mult

