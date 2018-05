A cincea ediţie a evenimentului "Italian Wine and Food Day” are loc miercuri, 23 mai, la Sala Panoramic, Hotel Marshal Garden Bucuresti, fiind organizată de către Agenţia Italiană pentru Comerţ Exterior Bucureşti sub patronajul Ambasadei Italiei. Peste optzeci de firme locale, importatori, distribuitori, buyer din marile reţele de retail, Ho.Re.Ca. şi magazine de gastronomie, wine-bar-uri se vor bucura de gustul inimitabil al produselor alimentare şi vinurilor Made in Italy.

