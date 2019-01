Italian amorezat de o tanara romanca, tradat si cu banii luati

Un nou scandal cu iz de amantlac zguduie atat Romania cat si Italia. O tanara de 30 ani domiciliata in Gorj este acuzata de escrocherie sentimentala de catre fostul iubit italian, cu 40 ani mai in varsta. Dupa ce a facut o plangere penala in Italia, Francesco Thiela, cetatean italian domiciliat la Milano, in varsta de 73 de ani, i-a notificat pe 6 noiembrie 2017, prin avocat, pe Simona Daniela Margaian Tiriplica, pe mama acesteia Cornelia Ion Tiriplica dar si pe sotul tinerei, Ion Margaian, toti domiciliati in Gorj, ca l-ar fi prejudiciat cu o suma de peste 780.000 euro, dar si alte bunuri, pe care le vrea inapoi.

Povestea de dragoste dintre frumoasa romanca si batranelul italian a... citeste mai mult

acum 33 min. in Locale, Vizualizari: 15 , Sursa: Info Braila in