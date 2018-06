La sfarsitul lunii martie, indicele productiei industriale de la nivelul judetului Vaslui a inregistrat o valoare de 101,4%, ceea ce indicã o crestere a activitãtii industriale fatã de luna martie a anului precedent. Exporturile de bunuri au fost, in luna ianuarie 2018, in valoare de 16.007 mii euro, cu 1,0% mai mari fatã de perioada similarã din anul precedent (15.857 mii euro). Importurile de mãrfuri derulate in luna ianuarie 2018 au fost in valoare de 11.091 mii euro, cu 36,3% mai mari decat in perioada similarã din anul 2017 (8.137 mii euro). Produsele industriale reprezentative in total exporturi rãman: materii textile si... citeste mai mult