Câteva mii de oameni au defilat sâmbătă după amiază la Roma pentru a protesta împotriva unei politici mult prea restrictive de primire a migranţilor, impusă de noul guvern populist italian, relatează AFP.

Cuvântul de ordine al defilării, la care unii manifestanţi purtau veste galbene după modelul protestatarilor francezi, a fost ''Get up, Stand up for your rights'', după titlul celebrului cântec al lui Bob Marley.

''S-a început în aceşti ultimi doi ani acuzarea celor care au salvat mii de vieţi pe mare'', ONG-urile umanitare cu navele lor situate aproape de coastele libiene, ''pentru a se ajunge la închiderea porturilor...

