Italia: Acolo unde oamenii traiesc, parca, intr-o alta lume!

In mijlocul nesfarsitelor podgorii, un calaret strabate agale aleile dintre intinsele vii de vita de vie. Nu, nu e o scena rupta dintr-un film de la inceputul secolului trecut. Este o scena intalnita zilnic in nordul Italiei. Iar barbatul calare este doctorul Roberto Anfosso, care face vizitele la domiciliul pacientilor lui.



Se intampla in regiunea rurala Verduno, in Piemont, cunoscuta pentru vinurile si alunele sale de padure si unde populatia imbatraneste. "Este unul dintre colturile Italiei, unde... citeste mai mult

acum 16 min. in Externe, Vizualizari: 17 , Sursa: Jurnalul National in