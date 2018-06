Elveţia - Costa Rica 2-2 (1-0)

Deja eliminaţi înaintea ultimului meci din grupă, Los Ticos au bagajele făcute, dar ţin la estetică. Tic-tac, tic-tac! Ttimpul din Rusia se scurge cu repeziciune pentru costaricani la ultimul meci de la CM. Din peluză, un banner imens "Let's go Los Ticos, we have to win today!" transmite energie în iarbă. Vor începe tare costaricanii? Elveţia a venit la Novgorod din Togliati, cartierul general, oraşul unde s-a născut maşina care ne înviora retina pe vremea lui Ceauşescu, Lada. Şi, ca în meciurile cu Brazilia şi Serbia, pare bulversată din start. Erorile din defensivă împrăştie confuzie nu numai în tribune, ci şi în poartă. Sommer nici nu... citeste mai mult