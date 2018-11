- Single-ul „It’s All Right” a fost postat vineri pe canalul youtube și are deja peste 30.000 de vizualizări.

A promis că va lansa un nou videoclip, și iată că acesta a venit. Ovidiu Lazăr a lansat piesa „It’s All Right”, compusă de producătorul american Josh Harris.

Pentru Ovidiu este prima piesă lansată de pe un album pe care îl are în lucru. El a lucrat la ea patru luni. Filmările au avut loc în Padiș și în Oradea, așa încât prin lansarea piesei Ovidiu a dorit să promoveze Oradea și județul Bihor.

„Am început să lucrez la piesă acum câteva...