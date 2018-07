Compania locală IT Genetics, specializată în distribuţia şi integrarea de sisteme IT în domeniul identificării automate, colectării de date (AIDC) şi punctelor de vânzare (POS), a investit în dezvoltarea unei aplicaţii de comerţ electronic pentru platformele mobile ce folosesc sistemul de operare iOS, pe care a lansat-o luna aceasta în App Store.

Aplicaţia numită ITGStore.ro are o interfaţă intuitivă, cu filtrări pe categorii şi subcategorii de produse, pentru a facilita accesul clienţilor la echipamente şi consumabile. Aceasta reuneşte caracteristici precum comandarea imediată a celor peste 20.000 de produse disponibile în magazin, afişarea stocului în timp real,... citeste mai mult