ISU Calarasi a primit o autospeciala noua pentru transportul elementelor de munitie neexplodata!

Zilele acestea, presedintele Consiliului Judetean Calarasi, Vasile Iliuta, a predat oficial cheile noului vehicul de interventie in caz de urgenta pentru munitie neexplodata.

Echipamentul a fost achizitionat in cadrul proiectului transfrontalier „Managementul de risc si protectia la inundatii in regiunile Calarasi - Polski Trambesh (Bulgaria). Valoarea totala a proiectului este de 3.853.515 euro, din care 2.794.779 euro ii revin Consiliului Judetean Calarasi (partener in proiect). Noul vehicul va deservi Inspectoratul pentru Situatii de... citeste mai mult

