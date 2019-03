OSLO, NORWAY – SEPTEMBER 06: Referee Istvan Kovacs of ROU during the UEFA Nations League C group three match between Norway and Cyprus at Ullevaal Stadion on September 6, 2018 in Oslo, Norway. (Photo by Trond Tandberg/Getty Images)

Liga a IV-a, Seria C

(Zona Crasna)

Etapa a 15-a

Sâmbătă, 16 martie, 13:00 / 15:00:

CSM Victoria Carei – Recolta Sanislău

A: Kovacs Istvan

A1: Matei Claudiu

A2: Popescu Tudor

A rezervă: Sician Gabriel

Obs. Petz Istvan

Brigadă juniori: Popescu Tudor, Sician Gabriel, Matei Claudiu.

Duminică, 17 martie, 13:00 / 15:00:

AS Căpleni – Fortuna Căpleni

Stăruinţa Berveni – Victoria Tiream