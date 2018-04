Istoricul Serban Papacostea, unul dintre intelectualii care au reusit sa isi mentina constiinta curata in anii duri ai comunismului, a incetat din viata, vineri, a anuntat Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, pe care l-a condus, din 1990 pana in 2001.

Doar cu zece ani mai mic decat Romania mare, martor al celor mai mari evenimente din ultimul secol, vorbea despre sine cu simplitate, desi, asa cum povestea, l-a privit in ochi chiar pe Hitler.

„Subsemnatul Serban Papacostea m-am nascut la Bucuresti la 2l iunie 1928. Tatal meu Petre G. Papacostea a fost avocat si deputat in numele Partidului Poporului Alexandru Averescu. Mama mea Josefina Papacostea a... citeste mai mult