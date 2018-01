Istoricul Neagu Djuvara a murit la varsta de 101 ani

Istoricul Neagu Djuvara a murit joi, la varsta de 101 ani. Istoric, diplomat, filozof, jurnalist si romancier, Neagu Djuvara se nascuse la 18 august 1916, la Bucuresti, intr-o familie aristocrata de origine aromana.

Neagu Djuvara si-a facut studiile la Paris, fiind licentiat in Litere la Sorbona (1937) si doctor in Drept (Paris, 1940).

In timpul celui de Al Doilea Razboi Mondial, Neadu Djuvara a luat parte la campania din Basarabia si Transnistria ca elev-ofiter de rezerva (iunie - noiembrie 1941), fiind ranit in apropiere de Odesa. citeste mai mult