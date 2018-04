Istoricul Filip-Lucian Iorga este noul director adjunct al Direcţiei Generale Programe prin Reprezentanţe şi în Comunităţile Istorice a Institutului Cultural Român (ICR).

Numirea acestuia este extrem de importantă în contextul în care Institutul are o misiune dificilă în acest an, fiind implicat în patru mari proiecte de anvergură internațională.

„E un privilegiu și o bucurie să fii membru al unei echipe tinere de experți într-ale culturii. E un an dificil și frumos. Sunt lucruri importante de făcut pentru promovarea culturii și a identității românești în lume”, a spus Filip Iorga.

„Era nevoie de această reoganizare instituțională pentru a eficientiza activitatea ICR”, a mai... citeste mai mult

acum 57 min. in Actualitate, Vizualizari: 37 , Sursa: Antena 3 in