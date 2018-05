A intrat în cartea de istorie un distins cărturar şi patriot istoricul Dinu C. Giurescu. Făcea parte dintr-o familie cu care s-au afirmat succesiv trei istorici – Constantin Giurescu, Constantin C. Giurescu şi iată, cel recent plecat dintre noi academicianul Dinu C. Giurescu. Această ilustră dinastie a luminat o parte bună din istoria românilor. Dinu C. Giurescu a crescut sub semnul exemplar al slujirii istoriei de un tată şi un bunic care au trăit pentru ştiinţa învăţării trecutului. Activitatea ştiinţifică a lui Dinu C. Giurescu are o diversă arie tematică.... citeste mai mult