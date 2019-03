ISTORIC VEHICUL / Aplicatie noua de la RAR ce vine in ajutorul cetatenilor

Puteti afla in timp real informatii esentiale despre un vehicul inregistrat in baza de date.

Aplicatia dezvoltata de RAR se acceseaza GRATUIT!

Incepand de astazi, orice persoana care detine sau intentioneaza sa achizitioneze un vehicul poate verifica istoricul acestuia (conditia fiind ca masina sa fi trecut cel putin o data pe la RAR), prin accesarea site-ului oficial al Registrului Auto Roman www.rarom.ro.

Datele se obtin daca solicitantul introduce in aplicatia “ISTORIC VEHICUL” adresa de email si numarul de identificare al vehiculului in cauza (seria de... citeste mai mult

