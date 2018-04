Israelian urmãrit international, prins la Albita

Miercuri, 18 aprilie, in jurul orei 23.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor necesare trecerii frontierei de stat, pentru a iesi din tarã, ca pasager intr-un autoturism, cetãteanul israelian A.E.E., in varstã de 32 de ani. La controlul de frontierã, politistii de frontierã au constatat cã pe numele bãrbatului era emisã o alertã Interpol, emisã de statul Israel, precum si o alertã de punere in aplicare a unui mandat de arestare si predare sau extrãdare, emisã de autoritãtile din... citeste mai mult