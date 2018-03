Israela Vodovoz a fost gasita decedata, in locuinta ei, in seara de 9 martie. Aceasta zacea fara suflare, in baie.

Desi nu mai era la prima tinerete, Israela Vodovoz s-a casatorit cu Liviu Arteni in 2008. Cei doi au format unul dintre cele mai nonconformiste cupluri din showbiz, principalul motiv fiind diferenta mare de varsta dintre ei. Cu toate acestea, Israela si Liviu si-au continuat povestea de iubire, pana in 2016.

Atunci, Liviu a parasit caminul conjugal, iar anul trecut cei doi au semnat si actele de divort. Israela Vodovoz a murit, insa adevarata ei varsta ramane in continuare un mister. In... citeste mai mult