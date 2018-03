Sambata, 24 Martie, 21:57

România a câștigat amicalul cu Israel, 2-1, după o repriză secundă excelentă a elevilor lui Cosmin Contra. România va juca împotriva Suediei, pe 27 martie, de la 21:30.

George Țucudean, intrat în repriza a doua, a marcat golul victoriei, iar după meci a vorbit despre victoria obținută de "tricolori".

"Păcat că nu am marcat în prima repriză. Am intrat bine în meci și am reușit să întoarcem rezultatul. În repriza a doua, când s-a jucat pe contre, am marcat de două,

La gol m-am simțit... citeste mai mult