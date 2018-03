Sambata, 24 Martie, 22:09

România a câștigat amicalul cu Israel, 2-1, după o repriză secundă excelentă a elevilor lui Cosmin Contra. România va juca împotriva Suediei, pe 27 martie, de la 21:30.

Cosmin Contra i-a felicitat pe jucători pentru că au revenit de la 0-1, a explicat cum a schimbat jocul echipei și a spus de ce l-a folosit pe Nicușor Bancu pe postul de fundaș stânga.

"Cred că a fost o primă repriză pe care am controlat-o. Am avut o singură scăpare, când a avut Chaim ocazia cu capul. După pauză am făcut exact ce le-am zis să nu facă. În repriza a doua, israelienii au avut 20 de minute bune și au marcat. Au schimbat bine și noi nu ne-am...