Isi violeaza nepoata si o lasa insarcinata. Agresorul este un roman de 35 ani

Nici macar legatura de sange nu a impiedicat un barbat de 35 ani sa comita o fapta atroce. Romanul, rezident in Fiumicino, o localitate in apropierea Romei, este acuzat ca si-a violat propria nepoata de numai 13 ani, fiica surorii sale. In urma abuzului, adolescenta a ramas insarcinata. De rusine si de teama fata nu a spus nimic nimanui dar, dupa ce a descoperit ca este insarcinata i-a povestit drama prin care a trecut mamei sale. Impreuna au stabilit ca este mai bine sa avorteze si sa il denunte pe barbat. In urma testului ADN s-a demonstrat ca unchiul fetei era tatal copilului,... citeste mai mult

acum 16 min. in Locale, Vizualizari: 10 , Sursa: Info Braila in