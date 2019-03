Sa-ti lasi iubita sa faca sex cu alti parteneri suna bizar pentru unii barbati, insa pentru acest tip e un lucru cat se poate de normal.

Adam, in varsta de 27 de ani, ii permite iubitei sale, Beatrice (22 de ani), sa intretina relatii intime si cu alti barbati in afara de el, cu o singura conditie. Femeia face sex cu diversi barbati, pentru a nu fi tentata sa-si paraseasca iubitul oficial, scrie The Sun.

Relatia celor doi este una cat se poate de ’’deschisa’’, numai din partea ei, pentru ca tanarul nu... citeste mai mult