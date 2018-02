Isarescu: ROBOR-ul la trei luni va urma majorarea de astazi si in consecinta creditele se vor scumpi marginal ROBOR-ul la trei luni, cel care influenteaza rata dobanzilor la creditele in lei, va urma, intr-o anumita perioada de timp majorarea dobanzii cheie de miercuri si in consecinta creditele in lei se vor scumpi, marginal, a declarat, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa.

Mai multe despre mugur isarescu, credite, ROBOR Business citeste mai mult