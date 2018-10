Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a explicat, miercuri, de ce indicii ROBOR nu sunt stabiliţi de instituţie, deşi aceasta îi publică, în fiecare zi lucrătoare, la ora 11:00.

„Mă voi opri pe chestiunile de colaborare între Banca Naţională şi industrie. Colaborarea aş discuta-o - colaborarea dintre noi este legată chiar de compliance (n.red. – respectarea legislaţiei) - pe această nouă vedetă care domină de un an de zile, se împlineşte cam un an, de când domină o parte din dezbaterea publică. În orice caz, media văd că este fascinată de ROBOR. Atunci când a apărut, am răsuflat uşurat: «În sfârşit, scăpăm de obsesia... citeste mai mult

