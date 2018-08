Banca Naţională a României nu urmăreşte "să sugrume" creşterea creditului şi nici creşterea economică, a declarat, miercuri, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, întrebat despre măsura de limitare a gradului de îndatorare a populaţiei.

"Am discutat şi cu băncile. Ne uităm la date. Sub nicio formă nu vrem să sugrumăm creşterea creditului şi nici creşterea economică. Sub nicio formă. Ne uităm la experienţa altor ţări", a răspuns Isărescu.

Potrivit acestuia, măsura va fi gata în această vară, însă, cum "vara în România se prelungeşte", ar putea fi gata "prin... citeste mai mult