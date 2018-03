Banca Naţională a României nu are o viziune optimistă cu privire la inflaţia din acest an, dar nici una pesimistă, ci una realistă, a declarat, joi, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, la şedinţa organizată de Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului.



"Vreau să precizez în faţa Comisiei şi în faţa celor care ne aud că încercăm ca viziunea noastră privind inflaţia din acest an să nu fie optimistă. Ştim că există aceste preocupări. V-am împărtăşit o parte din preocupări, din îngrijorări, din riscurile pe care le-aţi semnalat. Sub nicio formă nu aş vrea să se înţeleagă după această, să-i spunem,... citeste mai mult