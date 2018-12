Economia Romaniei a crescut in primul semestru cu 3,7% pe serie bruta si cu 3,8% pe serie ajustata sezonier, dar ritmul de crestere economica a incetinit semnificativ in T2, la 3,2%, fata de 4,3% in primul trimestru. De asemenea, comparativ cu T1,...

Wall-street, 16 August 2015